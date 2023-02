Stookalert: RIVM adviseert Groningers vandaag geen hout te stoken

nieuws

Het RIVM adviseert inwoners van Groningen vandaag (dinsdag) geen hout te stoken.

Volgens het RIVM zorgen de weersomstandigheden van dinsdag (helder weer en weinig wind) ervoor dat de rook van gestookt hout langer blijft hangen dan normaal. De rook is voor iedereen ongezond, vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen.

Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, waaronder fijnstof, benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen krijgen meer en eerder klachten bij het inademen van de rook.

Het afgelopen jaar is het stoken van hout in een open haard of houtkachel sterk toegenomen, met name door de hoge energieprijzen. Maar mensen die alleen een houtkachel hebben om hun huis warm te houden, hoeven deze niet uit te laten staan van het RIVM.