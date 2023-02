Stembus voor Beste Groninger Film 2022 gaat woensdag open

nieuws

De winnaars van de Beste Groninger Film 2021. Foto: Annelies van Santen

Vanaf komende woensdag kan er gestemd worden op de winnaars voor de prijzen voor de Beste Groninger Film van vorig jaar.

De competitie voor de Beste Groninger Film wordt dit jaar voor de negende keer georganiseerd. Begin januari werden de drie genomineerden binnen de vier categorieën bekend gemaakt: fictie, non-fictie, opdrachtfilm en de OOG TV Talent Award.

De stemmen die vanaf morgen worden uitgedeeld, zijn voor de publieksprijs. De winnaar van deze prijs wint een vertoning van zijn of haar film in de Deluxe Filmzaal van het Forum, samen met vrienden en familie. Voor de overige prijzen bepaalt een vakjury de winnaars. De jurywinnaars winnen een prijs van 1.000 euro huurtegoed dat te besteden is bij Bear Cinema Rentals. De winnaar van de OOG Tv Talent Award wint een geldbedrag van vijfhonderd euro.

Iedereen kan vanaf aanstaande woensdag stemmen op zijn of haar favoriete film via Platform F. Daar zijn ook de genomineerde films te zien en vinden stemmers extra informatie over de makers. Stemmen kan tot en met 24 maart. Een dag later vindt de feestelijke prijsuitreiking plaats in Forum Groningen. De uitreiking is live te volgen via OOG Tv en via Platform F.