Sport050 geeft extra zwemlessen voor volwassenen na hausse aan aanmeldingen

Sport050 gaat vanaf volgende week extra zwemlessen aanbieden aan (jong)volwassenen. Dat doet de organisatie, omdat zich in de afgelopen periode veel meer mensen hebben aangemeld voor de zwemlessen.

De zwemlessen voor volwassenen beginnen volgende week maandagavond in Sportcentrum Kardinge. Ook op de dinsdagavond kunnen volwassenen leren zwemmen in Kardinge. Inschrijven kan nog steeds via deze link. Volgens Sport050 is er veel vraag naar zwemles voor volwassenen, met als gevolg een wachtlijst van een jaar.

De sportaanbieder in de gemeente wil met de extra lessen zorgen voor meer waterveiligheid binnen de gemeente, ook al gaan daardoor andere groepslessen in het zwembad verloren. De organisatie kampt nog steeds met een tekort aan personeel en moet daarom andere groepslessen (waaronder Aquasport) schrappen in Kardinge. Voor deze watersport moet vanaf volgende week worden uitgewerken naar het Helperbad en De Parrel. “Wij moeten helaas keuzes maken in ons aanbod door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt”, aldus Sport050.

