Repaircafé Hoogkerk opent de deuren: “Heb je iets wat kapot is gegaan, breng het langs”

nieuws

Repaircafé Hoogkerk opent zaterdag voor het eerst sinds lange tijd weer de deuren. De vrijwilligers melden dat iedereen die thuis kapotte spullen heeft staan, welkom is.

“Heb je een kapotte radio? Wil de rits van je jas niet meer dicht? Of doet je koffiezetapparaat het niet meer? Kom dan bij ons langs, en dan gaan onze vrijwilligers kijken of ze de spullen kunnen repareren”, meldt de organisatie. Het repaircafé is zaterdag geopend van 10.00 tot 12.30 uur. Mensen die langskomen kunnen onder het genot van een kopje koffie of thee wachten tot de reparatie klaar is. Er is de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te doneren.

Repaircafé Hoogkerk is te vinden in Cosis Pleinhof aan De Sanstraat 19 in Hoogkerk. Dat is naast de bibliotheek.