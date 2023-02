PvhN: “We hopen dat het gasrapport leidt tot een eensgezinde opdracht richting Den Haag”

nieuws

Foto: 350 via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

De fractie van de Partij voor het Noorden hoopt dat het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie gaat leiden tot een eensgezinde opdracht vanuit Groningen richting Den Haag. Dat laat de partij dit weekend weten.

Daarmee blikt de partij vooruit naar 8 maart. Volgende week woensdag is het namelijk de bedoeling dat de gezamenlijke Groningse gemeenteraden en Provinciale Staten en Colleges met een reactie komen op de parlementaire enquête. “Wij hopen op een reactie die de problemen in Groningen nu echt op gaat lossen. Een opdracht van hoop, maar ook het inwilligen van beloften en het laten zien van daadkracht en toezeggingen, die moeten worden nagekomen. Daarbij gaat het ons in eerste instantie om oplossingen voor problemen van onze inwoners en in het bijzonder oplossingen voor onze jeugd, die de toekomst heeft. We hebben geen tijd te verliezen.”

De presentatie vrijdag was voor de partij een belangrijk moment. De Partij voor het Noorden werd in 2002 opgericht door wijlen Teun Jan Zanen waarbij het gasdossier één van de belangrijkste aanleidingen was. “Net als de rest van Nederland hebben we kennisgenomen van de conclusies en aanbevelingen van de commissie. Toch willen we benadrukken dat het nu niet gaat om partijpolitiek of om dit onderwerp te claimen als politieke partij. Wat wij hopen is dat Groningen, eensgezind, met een opdracht komt richting Den Haag.”