PvdA wil ontwikkelaars verplichten geld te storten in fonds sociale woningbouw

nieuws

Foto: Johannes Rienks

Als ontwikkelaars niet genoeg sociale huurhuizen en betaalbare koopwoningen bouwen, moeten ze een bedrag storten in een speciaal ‘vereveningsfonds’. De PvdA in Groningen brengt dit voorstel volgende week in tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Projectontwikkelaars bouwen volgens de partij niet altijd een percentage van dertig procent sociale huur. Ook verkiezen ze vaak voor de bouw van duurdere koopwoningen, in plaats van betaalbare huizen. En dat steekt, zo stelt PvdA-raadslid Rico Tjepkema: “Projectontwikkelaars behalen meer winst met het bouwen van duurdere woningen. Zeker als de grond in hun bezit is er ze daar dus meer over te zeggen hebben. Daarmee dragen ze niet genoeg bij aan de grote maatschappelijke opgave om meer sociale huur- en koopwoningen te realiseren. Daar is juist een enorme behoefte aan is.”

Tjepkema wil er met het instellen van een vereveningsfonds voor zorgen dat projectontwikkelaars, als ze niet genoeg sociale huur- en koopwoningen bouwen, alsnog moeten betalen voor de minder winstgevende huizen: “Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de wooncrisis op te lossen. Met dit fonds kunnen we dat als gemeente afdwingen. Als gemeente moeten we grip houden en er alles aan doen om mensen een dak boven het hoofd te bieden, ook als zij een kleinere portemonnee hebben.”