Politie gaat uit van brandstichting bij uitslaande brand in bedrijfspand Grondzijl

Foto: Rieks Oijnhausen

Uit het eerste onderzoek van de politie naar de oorzaak van een uitslaande brand in een bedrijfspand aan het Grondzijl is duidelijk geworden dat er mogelijk sprake is van brandstichting. Men is op zoek naar getuigen.

“De brand brak in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.00 uur uit”, vertelt een politiewoordvoerder. “Het vuur was al snel uitslaand. De brandweer had het vuur, door veel personeel en materieel in te zetten, snel onder controle.” Het pand waar de brand heeft gewoed bevindt zich op een kleinschalig industrieterrein. In het pand zijn twee bedrijven gevestigd.

“Wij zijn op zoek naar mensen die kort voor de brand iets hebben gezien bij of rondom het industrieterrein. Ook komen we graag in contact met mensen die in bezit zijn van een deurbelcamera of een camera aan de gevel hebben hangen. Elk puzzelstukje kan relevant zijn voor ons onderzoek. Mensen kunnen contact met ons opnemen op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 7000.