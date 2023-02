Peter Slijfer wordt nieuwe hoofdtrainer van VVK Groningen

nieuws

Foto Andor Heij. Sportpark het Noorden. Avond. VVG, ,VVK, Potetos.

Peter Slijfer is voor het seizoen 2023-2024 de nieuwe hoofdtrainer van VVK Groningen. Dat heeft de voetbalclub via sociale media bekendgemaakt.

Slijfer volgt Henk de Koe op die de afgelopen twee jaren eindverantwoordelijk was voor de selectie op de zaterdag. Slijfer is geen onbekende voor VVK. In zijn jonge jaren speelde hij een aantal jaren voor de club. Slijfer was de afgelopen jaren als trainer onder andere actief bij Gruno en HFC’15 uit Hoogkerk.

“Onder leiding van Henk de Koe, interim-trainer Gerrie Terpstra en Trienko Smit heeft VVK de afgelopen twee jaren mooie ontwikkelingen doorgemaakt, waarbij er gepromoveerd werd van de vijfde naar de vierde klasse”, laat VVK weten. “Met Slijfer hopen we de laatste stap te kunnen zetten richting de derde klasse.”