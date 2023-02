Paterswoldseweg tot woensdag afgesloten voor autoverkeer

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Paterswoldseweg is sinds zaterdagavond afgesloten voor het autoverkeer. De afsluiting duurt tot komende woensdagavond 19.00 uur.

Afgelopen donderdag is aannemerscombinatie Herepoort gestart met het verwijderen van de tijdelijke brug bij de zuidelijke ringweg. Daarnaast wordt er deze periode gewerkt aan de realisatie van een tijdelijke afrit voor hulpdiensten vanaf de zuidelijke ringweg naar de Paterswoldseweg. Deze afrit is nodig, omdat de afrit naar het Martini Ziekenhuis vanaf april enkele maanden dicht gaat.

Sinds donderdag had het wegverkeer te maken met een zogheten om-en-om-systeem. Sinds zaterdagavond 19.00 uur is de weg echter volledig afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden. Woensdagavond om 19.00 uur gaat de weg weer open. Een paar dagen later volgt een nieuwe afsluiting die ook vijf dagen gaat duren. Daarna volgt er nog een periode waarbij er opnieuw gebruik wordt gemaakt van het om-en-om-systeem.