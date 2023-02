NK Cross: drie titels voor Team 4 Mijl uit Groningen

sport

Foto: Team 4 Mijl

Atleten van het Groningse Team 4 Mijl hebben dit weekend tijdens het NK Cross in Hellendoorn uitstekend gepresteerd. Van de vier hoofdprijzen gingen er drie naar lopers van hoofdtrainer Eddy Kiemel.

Tom Hendrikse, woonachtig in Assen, won de lange cross over 10.945 meter in 34 minuten en 38 seconden. Zijn clubgenoot Nik Lemmink werd tweede op 15 seconden.

De korte cross, over 2.735 meter, eindigde zowel bij de vrouwen als mannen in een zege voor atleten van Team 4 Mijl. Jetske van Kampen, evenals Hendrikse en Lemmink 24 jaar oud, won in 9 minuten en 10 seconden. Nick Marsman (25) moest er hard voor knokken om bij de mannen de zege binnen te halen. Met zijn eindtijd van 7 minuten en 55 seconden bleef hij de nummer twee precies één seconde voor. Zowel Van Kampen als Marsman won vorig jaar ook al de titel.