‘Maandag veel zon, komende dagen koude nachten’

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

De zon krijgt de komende dagen veel ruimte, hoewel zo nu en dan de bewolking ook roet in het eten zal gooien. In de nachten is er kans op lichte vorst.

Maandag begint de dag droog en zonnig. Eerst is er weinig wind, maar in de loop van de dag neemt de wind toe naar matig uit noordoostelijke richting. In de loop van de dag kunnen er wolken ontstaan. De maximumtemperatuur ligt rond de 6 of 7 graden. De nacht van maandag op dinsdag verloopt bewolkt waardoor de minimumtemperatuur boven het vriespunt zal blijven. Op dinsdag wisselen zon en bewolking elkaar af. Het wordt 6 graden.

De nacht van dinsdag op woensdag verloopt grotendeels helder waardoor het tot lichte vorst komt. Woensdagochtend is er eerst kans op mist. Woensdag overdag zal de zon zich weer veelvuldig laten zien, hoewel er ook bewolking zal zijn. De maximumtemperatuur ligt rond de 7 graden. In de nacht naar donderdag kan het tot enkele graden vorst komen.