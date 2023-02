Link050 geeft gratis cursussen en workshops voor vrijwilligers

oogochtendshow

Link050 biedt in maart een divers aanbod cursussen en workshops aan voor alle vrijwilligers in de gemeente Groningen. Deze organisatie is de vrijwilligersvacaturebank van de gemeente Groningen.

Vanuit link050 worden verschillende cursussen en workshops georganiseerd, speciaal voor die vrijwillig actief zijn binnen de gemeente Groningen. Het niet nodig dat je vrijwilligerswerk hebt gevonden via link050 om je in te kunnen schrijven voor de gratis cursussen en workshops. Marja Wolthuizen benadrukt: “Of je vrijwilligerswerk doet bij een buurthuis of een sportclub, noem het maar op. Het maakt ook niet uit of je één uur vrijwillig actief bent of de hele week.” Wolthuizen is adviseur op het gebied van vrijwillige inzet.

Iedere maand verschillend

Het aanbod aan cursussen en workshops is heel breed en er wordt geluisterd naar de behoefte die er is vanuit de vrijwilligers en de organisaties. Iedere maand zijn er verschillende cursussen. Veel van het aanbod is gericht op communicatie, omdat dat zo’n belangrijk onderdeel is van werk in het algemeen. Maar er worden ook andere cursussen gegeven, zoals de cursus laminaat leggen.

Op zoek naar vrijwilligerswerk

“Wij zijn een vrijwilligerssteunpunt in de gemeente Groningen,” legt Wolthuizen uit. “Organisaties kunnen een oproep doen dat ze op zoek zijn naar vrijwilligers. Mensen kunnen ook langskomen als ze niet zo goed weten wat ze willen, want wij hebben ongeveer achthonderd vacatures op de website staan. Dan kijken we met je mee en dan ontstaat er vanzelf een top drie aan vacatures die voldoet aan de eisen.”

De cursussen en workshops zijn te vinden op de website link050.nl onder het blokje ontwikkellink. Het interview van Marja Wolthuizen in de OOG Ochtendshow is hier te beluisteren: