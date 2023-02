Kringloop+ viert komend weekend feest: “We bestaan negen jaar, en dat moet gevierd worden”

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Het is komend weekend feest bij Kringloop+ aan de Diamantlaan. De kringloopwinkel bestaat negen jaar en ondanks dat dit geen lustrum is, wordt er wel uitgepakt.

“We zijn ontzettend trots op wat we in de afgelopen negen jaar hebben opgebouwd en bereikt”, vertelt directeur Erwin Sturing. “De winkel werd geopend op 1 maart 2014. Het begon indertijd met een handvol vrijwilligers. Tegenwoordig zijn er bijna tachtig vrijwilligers bij ons actief. Wij hebben als belangrijkste doelstelling dat deze vrijwilligers tot bloei komen. En het is ook ontzettend leuk om met zoveel verschillende mensen dit bedrijf te runnen. Iedere vrijwilligers heeft zijn of haar eigen talenten.”

Ook in de winkel staan de ontwikkelingen niet stil: “Elk jaar verandert er wel iets waardoor de klanten nog beter kunnen winkelen. En inderdaad. Negen jaar is geen lustrum, want volgend jaar gaan we het nog grootser vieren. Maar ook dit jaar willen we er feestelijk bij stilstaan. Komende zaterdag zal onze winkel gevuld zijn met leuke en speciale spullen. En ook krijgen alle bezoekers een leuk cadeautje mee naar huis. Want wie jarig is, die trakteert.”