Komende zomer ook vluchten naar Burgas vanaf Eelde

nieuws

Foto: Marvin Mutz via Wikimedia Commons (CC 2.0)

Reisorganisatie Corendon vliegt in de zomer vanaf Groningen Airport Eelde ook naar de Zwarte Zeekunst van Bulgarije. In de maand augustus vervoert Bulgaria Air toeristen naar de badplaats Burgas.

Burgas is daarmee de zesde bestemming die Corendon deze zomer aanbiedt vanaf Groningen, naast Rhodos, Kreta (beide Griekenland), Dalaman, Antalya (beide Turkije) en Mallorca.

De luchthaven lijkt daarmee in het zomerseizoen veel drukker dan in de voorgaande jaren, want ook reisorganisatie Sunweb keert deze zomer terug op Groningen Airport Eelde, met drie bestemmingen. Ook Sunair en TUI voeren vluchten uit naar een drietal bestemmingen.