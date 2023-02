Knutselen aan je eigen telescoop: ‘Ik hou heel erg van de ruimte’

Ook in de ban van het noorderlicht? Een aantal kinderen vandaag in het Forum wel: er werd geknutseld aan een eigen telescoop.

De kinderen kregen les en hulp van sterrenkundige Jeffrey Bout. Ze waren allemaal erg enthousiast en zijn al van jongs af aan geïnteresseerd in het heelal. ‘Ik hou heel erg van de ruimte en het heelal en ik weet er ook heel veel van. De zon staat op 8 minuten lichtjaar van de aarde’, vertelt een meisje. ‘Het heelal is gewoon oneindig en dat is wel echt vet’, zegt een jongen. Ook het idee van buitenaards leven spreekt de kinderen aan. ‘Misschien zijn er wel aliens. Dat lijkt me wel een beetje eng omdat ze er misschien wel heel eng uitzien’, vertelt een kind.

Noorderlicht

Volgens sterrenkundige Jeffrey Bout is het trouwens niet erg als je de afgelopen dagen het noorderlicht niet hebt gezien. Nederland was in de ban van de prachtige kleuren, maar er is nog veel meer deze dagen te bekijken. ‘Op dit moment zijn de planeten Venus en Jupiter heel goed te zien’, vertelt Bout. ‘Als de zon onder is gegaan zie je vanuit het Westen twee heldere pitten, dat zijn de planeten. Wanneer je met een sterrenkijker kijkt, kun je dichterbij kijken. Je zoomt dan in en dan kan je zien dat Jupiter vier manen heeft en dat het een bolletje is met twee grote strepen er op.’

Aan het eind van de middag werden de telescopen op het dak van het Forum met succes getest.