KNMI waarschuwt voor gladheid in Groningen

Foto: Elin Stil

Het KNMI waarschuwt zaterdagavond voor gladheid. Voor de provincie Groningen geldt een code geel.

De waarschuwing geldt vanaf 23.00 uur. “Vanaf het einde van de avond kan het met name in het noordoosten lokaal glad zijn vanwege bevriezing van natte weggedeeltes of een enkele winterse bui”, vertelt het KNMI. “Ook tijdens de nacht van zaterdag op zondag blijft de kans op gladheid bestaan. Halverwege de ochtend verdwijnt de gladheid weer.” Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing ook voor Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland.

Code geel is geldig tot zondagochtend 09.00 uur.