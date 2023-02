Kinderen wanen zich in Groninger Museum in de voetsporen van Gianni Versace en Hipgnosis

nieuws

Foto: Paul Blom

In het Groninger Museum zijn momenteel de tentoonstellingen Gianni Versace Retrospective en The Art of Hipgnosis te bekijken. Om kinderen bij de tentoonstelling te betrekken worden er vanwege de krokusvakantie speciale activiteiten gehouden.

“Er was vandaag behoorlijk wat aanloop”, vertelt verslaggever Paul Blom. “De kinderen konden in het inloopatelier aan de slag met verschillende kleurrijke patronen.” Met Gianni Versace Retrospective brengt het Groninger Museum de carrière van de excentrieke Italiaanse modeontwerper Gianni Versace, een van de meest invloedrijke couturiers ooit, tot leven. Versave werd geboren in 1946 en werd vermoord in 1997. Vandaag de dag zijn zijn vooruitstrevende ideeën nog zichtbaar in het modebeeld.

Duizelingwekkend effect

Om zich in te voetsporen te wanen kunnen kinderen kleurrijke patronen maken. Daarbij kan men zich laten inspireren door het gedachtegoed van Versace, maar ook door alles wat er om hen heen te zien is. De opdracht begint met het tekenen van een paar vormen, waarna je het ontwerp met andere objecten voor een spiegel legt, waardoor er een duizelingwekkend effect ontstaat. Daarnaast kan er voor gekozen worden om een designopdracht uit te voeren. Met een zelfgemaakte stempel ontwerp je een vrolijk en kleurrijk patroon.

Hipgnosis

In het atelier is er ook aandacht voor die andere tentoonstelling die op dit moment in het museum is te bezoeken: The Art of Hipgnosis. The Art of Hipgnosis: Pink Floyd, Led Zeppelin, Genesis, Paul McCartney, Peter Gabriel & 10cc is de eerste grote overzichtstentoonstelling ter wereld over de Londense ontwerpstudio Hipgnosis. Sinds de jaren zeventig hebben zij talloze albumhoezen ontworpen die uitgroeiden tot legendarische creaties. Kinderen kunnen deze week ook proberen om zo’n hoes te maken. Dat doen ze niet met een computer maar door middel van materialen te knippen en schuiven. Er kan net zolang geschoven worden met knipsels tot er een bijzonder resultaat is te zien.

Het atelier in het Groninger Museum is deze hele week geopend, met uitzonder van de dinsdag. Meer informatie vind je op deze website.