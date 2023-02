Kinderen reizen in ruimteschip langs planeten in Blaauw Sterrenwacht: “Ze weten al heel veel”

nieuws

Foto: Blaauw Sterrenwacht

De Landelijke Sterrenkijkdagen, die dit weekend op tal van locaties werden gehouden, zijn een succes geworden. Het programma bij Blaauw Sterrenwacht in Stad trok veel bezoekers.

“De omstandigheden konden zaterdagavond niet beter. Het was vrijwel volledig helder waardoor mensen optimaal via telescopen naar de hemel konden turen”, vertelt sterrenkundige Jeffrey Bout. Bout was door de organisatie uitgenodigd voor een lezing. “Bij de sterrenwacht was een uitgebreid programma opgetuigd. Er waren lezingen voor kinderen en volwassenen, kinderen konden knutselen, er werden rondleidingen gegeven, het mobiel planetarium was opgebouwd en mensen konden dus naar de hemel turen.”

In een ruimteschip langs de planeten

De lezing die Bout gaf richtte zich op kinderen: “De lezing ‘Op reis door het heelal’ heb ik twee keer gegeven. Het programma duurt ongeveer een half uur en daarin laat ik kinderen in een ruimteschip langs de planeten vliegen. Bij deze lezing sta ik niet als een docent voor de groep, maar laat ik de kinderen zelf ook heel veel vertellen. Kinderen weten namelijk al heel veel. En iedere keer leidt dat ook tot verbaasde reacties bij de ouders die in de zaal meeluisteren. Tijdens de reis die we maken bespreken we de planeten en hun eigenschappen.”

“De sterrenhemel fascineert en interesseert”

Qua belangstelling had Bout geen klagen. “In totaal waren er ongeveer tachtig mensen aanwezig. Dat is inclusief ouders. Ben ik daar tevreden mee? Voor het vakgebied waar ik lezingen in geef is sowieso al veel belangstelling. Je kunt echt stellen dat de sterrenhemel fascineert en interesseert. Wat we wel zien is dat de zalen voor de coronacrisis voller waren. Als we nu iets organiseren moeten we meer ons best doen om mensen te bereiken. Tegelijkertijd is dat wel relatief. Onlangs heb ik ook in Forum Groningen een lezing gehouden. Daar mocht ik tweehonderd bezoekers verwelkomen waarmee de zaal helemaal vol was. Dus de interesse is er, maar de coronacrisis heeft wel wat veranderingen gebracht.”

“Het zou geweldig zijn als we kinderen kunnen interesseren voor een natuurkundige opleiding”

De Landelijke Sterrenkijkdagen werden voor de 47ste keer gehouden. Bout noemt het organiseren ervan belangrijk. “Het is een hele mooie manier om jonge mensen bij dit vakgebied te betrekken. En je hoopt dat je kinderen kunt prikkelen. Dat ze zo enthousiast worden dat ze later voor een Natuur- of Sterrenkundige opleiding gaan kiezen. En als je kijkt naar de uitdagingen waar we in onze samenleving mee te maken hebben, bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie, dan durf ik wel te stellen dat het ook om opleidingen van de toekomst gaat. De kennis en de ontwikkelingen binnen de Natuurkunde zullen de komende decennia hard nodig zijn.”

“Laatst ben ik met een telescoop op de Vismarkt gaan staan”

En Bout geeft aan dat iedereen zaterdagavond de maan heeft gezien. “Om door de grote telescoop te kunnen kijken moesten mensen zich van tevoren aanmelden. Maar we hadden ook een aantal telescopen buiten neergezet. Dus uiteindelijk heeft iedereen naar boven kunnen kijken. En dat is iedere keer een succes. Om even een zijweg in te slaan. Laatst ben ik met een telescoop op de Vismarkt gaan staan. Stoepsterrenkunde noemen we dat. Uiteindelijk heb ik zo’n honderd mensen door de telescoop kunnen laten kijken. Waarbij iedereen heel verbaasd was dat je de maan en de planeten gewoon vanaf de Vismarkt, in hartje Stad, kunt bewonderen. Ook politieagenten kwamen even turen. Maar die kwamen vooral even langs omdat ze dachten, wat gaat hier nu gebeuren, haha.”

Ook de komende periode zullen er lezingen plaats vinden. “In september ga ik opnieuw een kindercursus geven in Forum Groningen. Inschrijven hiervoor is nu nog niet mogelijk maar start binnenkort. Mensen die interesse hebben zouden alvast de datum van 22 september in hun agenda aan kunnen kruisen.” En ondertussen loont het om regelmatig even naar het firmament te kijken. Zo zijn zondagavond aan de westelijke horizon Mars en Jupiter duidelijk aan de hemel te zien. Maandagavond bevindt Mars zich nabij de maan.