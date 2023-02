Jupiter en Venus dansen langzaam naar elkaar toe: “Woensdag lijkt het alsof het één ster is”

nieuws

Jupiter en Venus waren dinsdagavond duidelijk vanuit Stad aan de westelijke hemel te zien. Foto: Robbert Kuiper

Mensen die de afgelopen week met enige regelmaat naar de hemel tuurden was het misschien al opgevallen: de planeten Jupiter en Venus die steeds dichter naar elkaar toe kruipen. Woensdag volgt er een samenstand, waarbij het lijkt alsof de twee planeten één ster zijn.

In Stad werd dinsdagavond veelvuldig naar de westelijke hemel gekeken. “Jupiter en Venus zijn vooral in het begin van de avond te zien, tussen zonsondergang en ongeveer 20.30 uur”, vertelt sterrenkundige Theo Jurriens van de Rijksuniversiteit Groningen. “De afgelopen weken was te zien dat de sterren naar elkaar toe bewegen. Op woensdag is de dichtste nadering. Daarna gaan ze weer bij elkaar vandaan.” Bijzonder is dat het schouwspel ook vanuit de grote steden te zien is. Dit komt omdat de beide planeten erg helder zijn, waardoor je niet specifiek op een donkere plek hoeft te staan.

Venus is op dit moment de helderste van de twee. Tot 1 maart is Jupiter de bovenste planeet, en Venus de onderste. Woensdag lijken ze elkaar te raken, hoewel er daarbij sprake is van een optisch bedrog omdat de afstand tussen de beide planeten gigantisch is. Venus bevindt zich op ruim 200 miljoen kilometer afstand van de aarde, Jupiter staat op ongeveer 860 miljoen kilometer. De conjunctie, zoals het samensmelten ook wel wordt genoemd, vond naar alle waarschijnlijk ook plaats tijdens het begin van de jaartelling toen de kerstster de geboorte van Jezus aankondigde. En dat het loont om even naar de hemel te kijken … pas in 2040 naderen de planeten elkaar weer op een relatief korte afstand.

Jupiter and Venus, almost in conjunction. Beautiful. pic.twitter.com/ekqjMqte8j — Paul Seegers (@paul__seegers) February 28, 2023

Venus en Jupiter, en morgen zullen ze net nog iets dichter bij mekaar staan Hoog Sammy kijk omhoog ,,,😊 pic.twitter.com/pKAV6vjeEd — Claire (@ClaireLligbit) February 28, 2023