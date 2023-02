Jismerai Dillema (16) tekent profcontract bij FC Groningen

nieuws

Foto via FC Groningen

De zestienjarige Jismerai Dillema heeft zijn handtekening gezet onder een eerste profcontract bij FC Groningen. Daarmee heeft de jonge Stadjer zich tot halverwege 2026 verbonden aan de club.

De middenvelder houdt daarmee vast aan Corpus den Hoorn als voetballocatie, nadat FC Groningen hem oppikte bij GRC. De jeugdinternational krijgt volgens hoofd-jeugdscouting Arno de Jong met zijn profcontract een beloning en stimulans om zich de komende jaren binnen de Opleiding te blijven ontwikkelen: “Met dit contract spreken we het vertrouwen in hem uit om samen weer nieuwe stappen voorwaarts te zetten in de komende jaren. We zijn blij dat het vertrouwen wederzijds is.”

FC Groningen en Dillema zelf hebben, naar eigen zeggen, maar één doel voor de jonge middenvelder: het eerste elftal halen. “Ik wil debuteren in Euroborg en moet mezelf de komende jaren blijven ontwikkelen”, stelt Dillema. “Ik moet fysiek sterker worden en zal elke dag hard blijven werken. Iedere dag wil ik weer beter zijn dan de dag ervoor.”