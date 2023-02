In de vakantie nestkastjes timmeren en insectenhotels maken bij Het Groninger Landschap

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Bij Het Groninger Landschap kunnen tijdens de krokusvakantie de handen uit de mouwen worden gestoken. Aan kinderen wordt gevraagd om de natuur een handje te komen helpen.

Komende woensdagmiddag kunnen in het bezoekerscentrum Reitdiep aan de Wolddijk nestkastjes getimmerd worden en insectenhotels in elkaar worden gezet. “Het voorjaar staat voor de deur”, laat de organisatie weten. “Het voorjaar is voor vogels en insecten de periode om naar een beschut plekje te zoeken waar zij hun eitjes kunnen leggen. Wij helpen de natuur een handje door nestkastjes en insectenhotels op te hangen. Bij ons kun je komen timmeren en knutselen om na afloop je eigen creatie mee naar huis te nemen om het daar op te hangen.”

De activiteit begint woensdag om 14.00 uur. Het Groninger Landschap laat weten dat het maken van een nestkastje vijf euro kost. De insectenhotels zijn gratis. Aanmelden is wel noodzakelijk en kan op deze website.