“Het verdwijnen van voetbalclubs VVG, VVK en Potetos is ondenkbaar”

oogochtendshow

Foto Andor Heij. Sportpark het Noorden. Avond. VVG, ,VVK, Potetos.

Door een bericht op sociale media werd duidelijk dat de voetbalclub VVG zichzelf had opgeheven. Nu blijkt dat de stekker er nog niet definitief uit getrokken is.

“Wij werken heel nadrukkelijk samen en wij kregen ook via Facebook het bericht dat VVG het moeilijk heeft en heeft besloten dat ze stoppen,” vertelt Titus Akkermans, de voorzitter van de Stichting Beheer en Exploitatie Clubgebouw Sportpark het Noorden. De stichting van het clubgebouw en de voetbalclubs zijn nu op zoek naar een oplossing.

Ondenkbaar

“Het zou ondenkbaar zijn als VVG, VVK en Potetos zouden verdwijnen,” zegt Akkermans. De gebouwen staan er nog maar net en er is veel energie in gestoken door de betrokken clubs, die in de wijken de Hoogte en Selwerd zitten. Akkermans vertelt: “We hebben een belangrijke mate van sociale bijdrage in die wijken, want er zijn ook andere scholen en verenigingen die gebruikmaken van het sportpark. Wij zullen er alles aan doen om in ieder geval het sporten voor de noordelijke wijken mogelijk te blijven maken.”

Woensdag overleg

Akkermans meldt dat woensdagavond overleg gaat plaatsvinden tussen de besturen van VVG, de andere clubs en het stichtingsbestuur van de accomodatie. Dan zal duidelijk worden welke truc VVG uit de hoge hoed zal trekken om toch een doorstart mogelijk te kunnen maken. Donderdagochtend is dat dan te horen op OOG Radio, wanneer Akkermans dit zal komen vertellen in de OOG Ochtendshow.

Het interview van Titus Akkermans maandagochtend in de OOG Ochtendshow is hier te beluisteren: