Hardleerse autobestuurder zonder rijbewijs raakt auto kwijt

Foto via Politie.nl

Politieagenten hebben maandagmiddag een hardleerse autobestuurder aangehouden. De man reed al tijden zonder geldig rijbewijs in zijn auto rond.

“We hebben gistermiddag een actie gedraaid op een wijkbewoner”, schrijft de politie. “Het bij ons bekend dat deze bewoner in een personenauto reed, terwijl zijn rijbewijs door het CBR ongeldig is verklaard. Deze bewoner was al achttien keer voor dit feit aangehouden. Ons geduld werd beloond, want na enige tijd troffen wij het voertuig rijdend aan. De bestuurder bleek dezelfde persoon te zijn van de eerdere overtredingen. Hierop hebben wij de man aangehouden.”

De auto waar de persoon in reed is in beslag genomen. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau. De Verkeersofficier zal een beslissing nemen over de volgende stappen die genomen moeten worden.