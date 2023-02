Grunneger Laidjesfestival zoekt deelnemers: “iedereen kan meedoen!”

oogochtendshow

Foto: website Der Aa Theater, bewerking: OOG Radio en TV

Het Der Aa-Theater organiseert, na een pauze van 3 jaar, weer een Grunneger Laidjesfestival. Liedjesmakers, zangers en muzikanten worden aangemoedigd om zich aan te melden.



Na een pauze van drie jaar gaat het festival weer plaatsvinden, op 20 mei a.s. Het Laidjesfestival is een muzikale “Grunneger Oavend” waarin zangers, zangeressen en band nieuwe eigen Groningstalig liedjes zingen. Of, zoals Tineke Rouw van de organisatie het zelf zegt: “Ze moagen zulf hun nummer moaken, ze moagen het schrieven, ze moagen het componeren. Stel, ze kunnen het zelf nait schrieven, moar de buurman of buurvrouw het een prachtig laid, dan mag joe dat ook zingen. Moar dan mot dat laid wel nai wezen en nog nait eerder útbracht wezen.”

Iedereen kan meedoen

Iedereen die kan zingen of muziek maken kan meedoen. Voorwaarde is wel dat deelnemers twee liedjes kunnen laten horen. Naast dat er vier juryleden de deelnemers beoordelen, kunnen de gasten in de zaal ook meestemmen. “De winnaar ontvangt een bedrag van € 500,-, zodat die dat bijvoorbeeld kan gebruiken om zelf muziek uit te brengen”, vertelt Rouw. “Of je gaat er lekker van op vakantie, dat mag ook hoor”, voegt ze er aan toe.

Goed beslagen ten ijs

Niet alleen wordt met dit festival een podium geboden voor de muziek uit Groningen, er worden van tevoren ook workshops aangeboden over hoe je op het podium moet bewegen, hoe je de microfoon het beste kunt vasthouden en meer praktische zaken. En als mensen alleen kunnen zingen, dan zijn er ook muzikanten beschikbaar om als begeleiding op te treden. Op deze manier kunnen de deelnemers goed beslagen ten ijs, oftewel het podium, betreden.

Opgeven via de site

Als mensen zich willen opgeven, dan is meer informatie te vinden op de website van Theater Der Aa . Hier kun je alle voorwaarden vinden en is ook het e-mail adres te vinden waarmee kan worden ingeschreven.

Het Grunneger Laidjesfestival 2023 vindt uiteindelijk plaats op zaterdag 20 mei a.s. Opgeven kan tot en met 2 april.

Tineke Rouw was te gast in de OOG Ochtendshow om alles over dit festival te vertellen: