Groningen verslaat Excelsior en pakt eerste Eredivisie-overwinning sinds oktober

FC Groningen heeft zaterdag in eigen huis met 3-0 gewonnen van Excelsior. Het was de eerste overwinning in de Eredivisie sinds oktober.

De ploeg van trainer Dennis van der Ree begon sterk aan de wedstrijd. Al na een kwartier spelen stond de 1-0 op het scorebord door een doelpunt van Johan Hove. Delaho Irandust wist de bal op het juiste moment af te geven aan Hove, waarna deze feilloos binnenschoot. In het restant van de eerste helft wist Excelsior niet in het spel te komen, en ondanks dat de FC veel sterker was, lukte het niet om de voorsprong verder uit te bouwen.

In het begin van de tweede helft kreeg Excelsior een grote kans. Peer Koopmeiners had de bal voor het inschieten, maar door ingrijpen van Liam van Gelderen kon dit voorkomen worden. Niet veel later maakte de FC 2-0. Irandust gaf een mooie pass op Ricardo Daniel Pepi die de 2-0 binnenschoot. Liam van Gelderen scoorde in de 66e minuut op fraaie wijze de 3-0. Dit was ook de eindstand.

Door de winst heeft de FC nu zeventien punten, en is daamee op gelijke hoogte gekomen als Emmen. De Drentse club heeft nog wel een wedstrijd minder gespeeld. Volgende week neemt de FC het in Rotterdam op tegen Feyenoord.