Groep slechthorenden gaat isolement doorbreken door Pieterpad te lopen: “Noord tot Zuid met elkaar verbinden”

nieuws

Het isolement doorbreken door het Pieterpad te gaan lopen. Dat gaat een groep slechthorenden komend voorjaar doen, waarbij er een speciale rol is weggelegd voor café Luhu aan de Munnekeholm in Stad.

Het gaat om een groep wandelaars die doof, slechthorend, plots- laatdoof, doofblind of horend zijn. De groep ervaart van oudsher al een gevoel van isolement. De coronacrisis heeft dat nog eens extra versterkt. Daarom werd in 2020 Let’s Talk opgericht. Let’s Talk bestaat uit een grote groep personen die te maken hebben met slechthorendheid, of een vorm daar van. Sinds het begin van de coronacrisis communiceren zij dagelijks via Zoom.

“Sportief feestje waarbij we mensen van Noord tot Zuid met elkaar verbinden”

“Door Let’s Talk heeft deze groep de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en zich met elkaar te verbinden”, vertelt Anita Noordhoff van Let’s Talk. “Vanuit Let’s Talk ontstond ook de behoefte om samen te wandelen, op vakantie te gaan en andere activiteiten te organiseren. Sinds 2020 zijn er duizenden contactmomenten geweest.” Eén van de activiteiten die georganiseerd gaat worden is het lopen van het Pieterpad. Op 30 maart start men in Pieterburen, op 24 april hoopt men te finishen op de Sint-Pietersberg bij Maastricht. “Het zal een sportief feestje gaan worden voor velen. Langs de route wordt er meegegeten en geslapen bij mensen die langs het Pieterpad wonen. Mensen van Noord naar Zuid, doof tot horend en alles ertussen in, worden met elkaar verbonden en er zullen mooie sporen achterlaten.”

Munnekeholm

“Op de derde dag starten we vanuit café Luhu aan de Munnekeholm in de stad. Luhu is de eerste koffiebar in Nederland die volledig gerund wordt door mensen die doof zijn. Iedereen die in het café werkt gebruikt Nederlandse Gebarentaal. Het lijkt ons leuk dat er op deze derde dag, op zaterdag 1 april, zoveel mogelijk mensen de wandelaars willen uitzwaaien. Koffie en thee zal worden aangeboden door verschillende betrokken organisaties.