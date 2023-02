GGD Groningen begint met HPV-vaccinatie zonder afspraak

nieuws

Bron: OOG Radio & Televisie

Vanaf aanstaande zaterdag kunnen Groningse jongeren van 19 tot en met 26 jaar de HPV vaccinatie zonder afspraak krijgen. De GGD begint met vaccineren zonder afspraak op HPV Awarenessday en het afspraakloze prikken dient dan ook om het bewustzijn over HPV te vergroten en de drempel voor een vaccinatie te verlagen.

De afspraakloze vaccinaties worden vanaf zaterdag gegeven aan de Osloweg. Op andere plekken in de provincie moet wel een afspraak gemaakt worden. De GGD-locatie aan de Osloweg is vanaf volgende week vrijdag de enige plek in de provincie waar de HPV-vaccinatie gehaald kan worden.

Alleen in 2023 zijn deze vaccinaties gratis voor jongeren van 19 tot en met 26 jaar. Voor wie niet in de doelgroep valt en voor wie na 2023 de vaccinatie wil hebben, bedragen de kosten een paar honderd euro. Tegen HPV worden twee vaccinaties gegeven, met daartussen minimaal 150 dagen. Jongeren die een eerste vaccinatie hebben gehaald, krijgen na de tussenperiode een sms ter herinnering aan de tweede afspraak.

Jaarlijks wordt op 4 maart landelijk en wereldwijd aandacht gevraagd voor HPV, ofwel het humaan papillomavirus. De meeste mensen merken niks van dit virus, maar HPV is wel heel besmettelijk. In sommige gevallen kan een infectie leiden tot kanker, waaronder baarmoederhalskanker, penis- en anuskanker. HPV kan zowel bij mannen als bij vrouwen voorkomen.