Geen respijt voor Broodje Van Eigen Deeg: opening op zondagochtend betekent handhaving

Foto via Broodjes Van Eigen Deeg

Het Groningse gemeentebestuur houdt voet bij stuk: als bakkerij Broodje Van Eigen Deeg aan de Brugstraat haar deuren weer opent op zondagochtend, gaat de gemeente handhaven.

Dat liet het gemeentebestuur maandagmiddag weten, in een antwoord op vragen van D66-raadslid Tom Rustebiel. Het raadslid sprong eind januari op de bres voor de bakkerij, nadat het bedrijf eind januari (na zeven jaar) niet meer open mocht op zondagochtend. Binnen de winkeltijdenverordening van Groningen is en blijft de bakkerij een ‘winkel’ en geen ‘horeca’, dus mogen de deuren pas vanaf 12.00 uur open op zondag.

De bakkerij en Rustebiel hoopten dat de gemeente Groningen, in afwachting van nieuw beleid rond horeca, voorlopig afscheid wilde nemen van de strakke normen. Maar de gemeente wijkt niet: er ligt een winkeltijdenverordening en die wordt gehandhaafd. “Formeel is er overigens nog geen sprake geweest van handhaving”, schrijft de gemeente. “In een goed gesprek met de ondernemer is uitgelegd dat deze momenteel de Winkeltijdenwet overtreedt en dat wij verplicht zijn op te treden wanneer deze daarmee doorgaat.”

Maar het gemeentebestuur is over één ding wel duidelijk: “Wanneer de ondernemer alsnog besluit open te gaan op

zondagochtend, zijn wij genoodzaakt handhavend op te treden.”

OOG sprak een maand geleden met Rustebiel en eigenaresse Tineke Plagmeijer over de kwestie.