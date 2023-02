Flitspaal Glimmen betrapt in zes maanden tijd 9.200 snelheidsduivels

nieuws

Foto: Maarten Roorda

De flitspaal aan de Rijksstraatweg in Glimmen, die in september werd ingeschakeld, heeft in de afgelopen maanden 9.200 snelheidsduivels geflitst. Dat meldt Haren de Krant.

Op 12 september vorig jaar werd de flitspaal in gebruik genomen. Behalve in Glimmen werd toen ook een flitspaal in werking gesteld aan de Sontweg, bij de kruising Europaweg. Een maand later werd er ook een flitsapparaat in gebruik genomen bij het Sontplein. De camera’s werden geïnstalleerd op verzoek van de gemeente Groningen en de politie vanwege de verkeersveiligheidsrisico’s en het hoge aantal ongevallen op de locaties. De flitspaal in Glimmen staat ter hoogte van huisnummer 66. Op deze locatie geldt een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur.

Ontsluitingsweg

De Rijksstraatweg in Glimmen is een drukke ontsluitingsweg. De weg wordt vaak gebruikt door sluipverkeer als het verkeer op de A28 vastloopt. Doordat deze weggebruikers zich niet houden aan de maximumsnelheid is het gevaarlijk voor fietsers en voetgangers die over willen stekken, en ook is het lastig voor bewoners als zij met hun voertuig van hun erf willen rijden. Vorig jaar zomer pleitten inwoners van het dorp bij wethouder Philips Broeksma (GroenLinks) van Verkeer om de maximumsnelheid te verlagen naar dertig kilometer per uur.

Gemiddeld 54 keer per dag

Dat er in de afgelopen zes maanden 9.200 boetes werden uitgedeeld betekent dat de camera gemiddeld per dag 54 keer in actie moet komen. Ook de flitscamera’s aan het Sontplein en Europaweg hoefden niet stil te zitten. Die bij het Sontplein kwam 11.000 keer in actie, die aan de Europaweg 850 keer.

Verslaggever Wouter Holsappel maakte vorig jaar zomer een reportage over de verkeerssituatie in Glimmen: