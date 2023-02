Fietsersbond: “Muntingbrug moet zo snel mogelijk open, kilometers omfietsen geen optie”

nieuws

Foto Johannes Rienks

De Muntingbrug moet zo snel mogelijk geopend worden, desnoods provisorisch. Daar pleit Fietsersbond Groningen voor.

Aanleiding voor de oproep is de afsluiting van de Amaliatunnel. Deze fietstunnel, onder de Brailleweg, is vanaf donderdag niet meer bruikbaar, omdat deze gesloopt wordt. Aanvankelijk was het de bedoeling dat op dat moment de Muntingbrug weer open zou gaan, maar vanwege technische problemen is dat niet mogelijk. “Het is momenteel krokusvakantie maar volgende week, als de scholen weer open zijn, dan zullen er dagelijks veel fietsers deze route nu niet kunnen gebruiken”, vertelt voorzitter Wim Borghols van de Fietsersbond Groningen. “En er fietst nogal wat langs hè? Er staan bijvoorbeeld een aantal scholen in de buurt, die nu slechter bereikbaar zijn.”

Flinke omleidingen

Aanpak Ring Zuid betreurt de situatie en zegt op zoek te zijn naar een oplossing. Zolang die er niet is zullen fieters vanuit De Wijert richting de binnenstad om moeten rijden via de Hereweg. Fietsers die vanuit de Rivierenbuurt richting het westen willen, die kunnen het beste omrijden via de Parkweg. Aanpak Ring Zuid spreekt over flinke omleidingen.

“Maak gebruik van kranen”

“Een oplossing zou wat ons betreft zijn om de Muntingbrug in gebruik te nemen. Ik heb begrepen dat deze brug, vanwege leveringsproblemen, nu niet omlaag kan worden gedraaid. Er staat daar de wereld aan kranen. Volgens mij kun je met behulp van zo’n kraan de brug laten zaken waarna deze provisorisch in gebruik kan worden genomen. Je hebt uiteraard te maken met scheepvaartverkeer, maar daarvan kun je zeggen dat je afspraken maakt over openingstijden. Dat je één of twee keer per dag de brug met behulp van een kraan opent.”

“Er moet een goede oplossing komen”

Toch erkent Borghols dat het een lastige situatie is: “Er zijn veel partijen bij betrokken. De vaarwegbeheerder, de gemeente, Aanpak Ring Zuid. Er hoeft maar één iemand de kont tegen de krib te gooien, en het wordt gelijk al lastig. Daarom roep ik de gemeente en provincie ook op om mee te werken om hier een oplossing voor te vinden. En uitgangspunt daarbij is natuurlijk dat het ook veilig moet kunnen. Maar feit is dat wij als Fietsersbond niet blij zijn met deze kilometerslange omleiding. Het was aanvankelijk ook niet de planning. De Muntingbrug zou open gaan als de Amaliatunnel afgesloten zou worden. Dat lukt nu niet, maar dan vind ik dat er een goede oplossing moet komen. En dat is de huidige omleiding niet.”