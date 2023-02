“De FC moet de spirit er inhouden: aan het einde van de competitie krijgen ze het gemakkelijker dan de concurrentie”

oogochtendshow

FC Groningen wist afgelopen zaterdag te winnen van Excelsior, met een mooie 3-0 eindstand. Deze spirit moet de FC wel even vasthouden voor de komende pittige tegenstanders, want volgens FC Groningen watcher Daniël Theelen krijgt de FC het aan het einde van het seizoen gemakkelijker in vergelijking met de concurrentie.

Afgelopen zaterdag werd de thuiswedstrijd tegen Excelsior met 3-0 gewonnen . Het was de eerste overwinning sinds oktober 2022, dus sinds vijf maanden. Excelsior was wel minder sterk, maar Groningen was ook echt wel goed volgens Theelen. Groningen zat daarvoor in zijn slechtste vorm sinds tien jaar, maar dat was nu duidelijk anders, constateerde hij.

Goede vorm

In een eerdere wedstrijd werd tegen FC Twente goed spel vertoond en dat was zaterdag ook te zien. De ploeg van trainer Dennis van der Ree was goed in de duels en de spelers waren ook fysiek wat sterker en fitter dan Excelsior. Aan de andere kant zit Excelsior in een minder goede vorm, met zes wedstrijden op rij die zijn verloren en een minder aantal doelpunten. Maar goed, FC Groningen kon dit wel even gebruiken om uit de crisis te komen, denkt Theelen: “Je ziet vaker bij clubs, als ze eenmaal die ene overwinning binnen hebben, dan gaat de zon weer een beetje schijnen en dan kunnen hopelijk meer volgen.”

Het was ook een enorme opluchting voor de spelers, maar ook voor trainer Dennis van der Ree. Het was zijn eerste overwinning als hoofdtrainer bij FC Groningen. Tot nu toe was een gelijkspel het beste resultaat. Na afloop liepen spelers te hossen op het veld, stonden ze elkaar te knuffelen en vierden ze de zege uitgebreid samen met supporters.

“Ze moeten de spirit erin houden”

Volgende week worden de degens gekruist met de nummer 1 van de Eredivisie, Feyenoord. Theelen gaat er niet van uit dat daar resultaat gehaald kan worden. Feyenoord is koploper, is goed in vorm en natuurlijk een stuk sterker dan FC Groningen. De Groningers hebben dan nu wel gewonnen, maar Excelsior is niet een topploeg en daarom moet het wel in perspectief worden gezien, stelt Theelen.

Daarna staat nog een aantal pittige wedstrijden op het programma. Het is belangrijk voor FC Grnoingen om de spirit er wel in te houden en door te gaan, omdat het programma voor FC Groningen aan het slot van de competitie gemakkelijker wordt dan voor de concurrentie, zo signaleert Theelen.

OOG Sportverslaggever Daniël Theelen blikte maandagochtend in de OOG Ochtendshow uitgebreid terug op de wedstrijd: