Energiebespaarcafé Haren biedt tips om snel en goedkoop energie te besparen

oogochtendshow

Foto: Ri via Pixabay

Woensdagavond wordt het Energiebespaarcafé Haren gehouden. Hier kunnen deelnemers gratis tips ontvangen om snel en goedkoop energie te besparen.



Het Energiebespaarcafé wordt georganiseerd door Grunneger Power, in samenwerking met Duurzaam Haren en Duurzaam Groningen. Met de huidige hoge energieprijzen komen veel mensen in de problemen en om deze mensen te helpen organiseert energiebedrijf Grunneger Power energiebespaarcafé’s. Er is al een aantal in Groningen gehouden en op woensdag 1 maart volgt er één in Haren, zo vertelt Michiel Verbeek, voorzitter van Duurzaam Haren.

Energiecoach

Tijdens zo’n energiebespaarcafé krijg je tips van een energiecoach, over wat je zelf in je eigen woning kunt doen om energie te besparen. Het zijn tips die snel en goedkoop kunnen worden toegepast en ze bieden maatoplossingen voor jouw specifieke woonsituatie. Daarnaast ontvangen deelnemers ook een waardebon om energiebesparende spullen aan te schaffen. Het is de bedoeling dat deelnemers het verhaal doorvertellen aan familie, vrienden en kennissen, zodat meer mensen op de hoogte zijn van de mogelijkheden en gebruik kunnen maken van snelle, goedkope aanpassingen.

Energiebespaartip

Verbeek heeft ook nog een tip, waar veel mensen niet meteen aan denken. Het gaat om kozijnfolie, dat heel eenvoudig tegen het kozijn aan kan worden gezet. Dit kan een flinke besparing opleveren. Verder noemt hij tochtstrips en LED-verlichting. Tijdens het energiebespaarcafé kan een energiecoach laten zien hoe de materialen op een zo goed mogelijke manier kunnen worden aangebracht. Ook kan worden getoond wat de uiteindelijke besparing is van bijvoorbeeld een LED-lamp, vertelt Verbeek.

Het Energiebespaarcafé Haren wordt gehouden op woensdag 1 maart, in ’t Clockhuys aan de Brinkhorst 3 in Haren. Aanmelden is verplicht, maar ook gratis en kan via de site van Grunneger Power . Deelnemers zijn vanaf 19.30 uur welkom.

Michiel Verbeek, voorzitter van Duurzaam Haren, was te gast in de OOG Ochtendshow om meer over het Energiebespaarcafé Haren te vertellen: