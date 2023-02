Duikers brandweer redden voetganger die te water was geraakt in Beijum

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Duikers van de Groninger brandweer hebben zaterdagavond aan de Beijumerweg een man uit het water weten te redden. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van een persoon te water kwam rond 21.45 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een ambulance, politie en duikers van de brandweer naar de locatie werden gestuurd. “Het was aanvankelijk even zoeken waar het nu precies was gebeurd”, vertelt Ten Cate. “Aanvankelijk was men in de veronderstelling dat het aan de Groningerweg was gebeurd, maar de man bleek in het water te zijn beland aan de Beijumerweg, ter hoogte van het Spakenpad.”

Ten Cate: “De man, die op leeftijd is, was een wandeling aan het maken, wilde een bruggetje oversteken, maar heeft daarbij mis gestapt en kwam in het water terecht. Duikers van de brandweer hebben hem op het droge geholpen. Ambulancepersoneel heeft hem opgevangen. De man is met onderkoelingsverschijnselen met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.”