‘Dinsdag bewolking en zon, komende dagen koude nachten’

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Bewolking en zon wisselen elkaar de komende dagen af. Daarbij kunnen de nachten koud uitpakken, zeker wanneer deze helder verlopen.

Dinsdag begint de dag met bewolking, waarbij in de loop van de ochtend de zon zo nu en dan tevoorschijn zal komen. In de middag krijgt de zon meer ruimte. De wind is zwak en komt uit zuidoostelijke tot oostelijke richting. De maximumtemperatuur ligt rond de 6 of 7 graden. De nacht van dinsdag op woensdag verloopt helder, waardoor het 3 tot 4 graden kan gaan vriezen. In de late nacht is er kans op toenemende bewolking. Op woensdag begint de dag ook met bewolking, maar al snel zal de zon ruimte krijgen. De meeste zonneschijn is gereserveerd voor de middaguren. Het wordt 6 of 7 graden.

Op donderdag zijn de veranderingen klein. Er is ruimte voor de zon, maar de bewolking zal zich ook laten gelden. Het blijft droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 6 of 7 graden.