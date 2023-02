‘Decorontwerper’ voor bekende animatiefilms exposeert in Storyworld

nieuws

Afbeelding: Edwin Rhemrev

Zijn naam ken je misschien niet, maar veel mensen hebben wel kennis gemaakt met het werk van Edwin Rhemrev. Het werk van de Nederlandse tekenaar en ontwerper werd gebruikt in de ‘decors’ in animatiefilms als Minions 2, Over the Moon, My Little Pony, The Grinch en Despicable Me 3. Vanaf volgende week zaterdag exposeert Storyworld het werk van Rhemrev.

In de expositie Worlds of Rhemrev leren bezoekers zowel over het vrije werk van Rhemrev als over zijn werk voor bekende films. In deze films (en in de populaire Overlord-videogames) zijn sprookjesachtige en mystieke landschappen van Rhemrev te zien, maar ook slaapkamers, keukens en troonzalen. Voor zijn werk buiten de filmwereld maakt Rhemrev onder meer complete steden, maar dan wel met een aparte twist. Dat levert onder meer afbeeldingen en ontwerpen op van steden met bijvoorbeeld een waterval of met lopende en vliegende auto’s.

De expositie World of Rhemrev is vanaf 11 maart tot en met 2 juli te zien in de Spotlightzaal van Storyworld in Forum Groningen.