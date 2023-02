De Jonge Onderzoekers opent de deuren in de krokusvakantie: “Week boordevol activiteiten”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Jonge Onderzoekers aan de Dirk Huizingastraat organiseert tijdens de Krokusvakantie een week boordevol activiteiten. Die vinden plaats op het gebied van wetenschap en techniek.

“Van dinsdag tot en met zaterdag zijn we dagelijks geopend van 11.00 tot 16.00 uur”, meldt de organisatie. “Het programma dat we aanbieden wisselt per dag. Zo kunnen kinderen op dinsdag aan de slag met bijvoorbeeld hout, metaal en elektronica. Op woensdag gaat het om klei en computers en op donderdag is er ruimte voor MBots en papier en textiel. De kinderen worden bij elk onderdeel begeleid door vrijwilligers die uitleg geven en hulp bieden bij het uitwerken van de plannen.”

Meedoen kan vanaf acht jaar. Een dagkaartje kost zeven euro. De Jonge Onderzoekers is een werkplaats waar kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 18 jaar aan de slag kunnen met techniek en wetenschap. Er kan geëxperimenteerd worden, maar er is ook ruimte om creatieve plannen uit te werken in projecten.