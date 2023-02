sport

Foto Andor Heij: Velocitas Stadspark

Velocitas is zaterdag kampioen van de eerste periode geworden in de tweede klasse L. Dat gebeurde zonder zelf te spelen.

Drenthina had Velocitas nog kunnen achterhalen, maar de ploeg uit Emmen speelde in een inhaalwedstrijd met 1-1 gelijk tegen LTC uit Assen. In de reguliere stand heeft Velocitas twee punten voorsprong op Drenthina, maar de Groningers hebben nog een wedstrijd tegoed.

Door de periodetitel is Velocitas verzekerd van nacompetitie voor promotie naar de eerste klasse.