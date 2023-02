Cobra 6 en valmes aangetroffen in personenauto

nieuws

Foto via Politie.nl

Politieagenten hebben zaterdag een Cobra 6 en een valmes aangetroffen in een personenauto die zij controleerden. Dat meldt de politie op sociale media.

De politiemensen waren aan het surveilleren toen ze de bestuurder van een personenauto een verkeersovertreding zagen maken. Daarop kreeg de automobilist een stopteken en volgde er een controle. Daarbij werd een Cobra 6 aangetroffen. Cobra’s vallen in de zwaarste categorie vuurwerk (F4) en zijn in Nederland verboden. Ook omdat er flashkruit in zit, wat voor een hardere knal en een krachtigere explosie zorgt. Daarnaast werden ook twee messen aangetroffen, waaronder een valmes. Ook valmessen zijn in Nederland, net als vlindermessen en stiletto’s verboden.

De bestuurder heeft vanwege de overtredingen een bekeuring gekregen. Het vuurwerk en de messen zijn in beslag genomen.

