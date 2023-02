Broedende vogels vanaf zondag via webcams ‘Beleef de Lente’ te zien

nieuws

Meerdere broedende vogels zijn vanaf zondag weer 24 uur per dag te volgen via de webcams van Vogelbescherming Nederland. De eerste camera is zondagochtend om 08.00 uur ingeschakeld.

Deze camera is geplaatst in een nestkast waar een bosuil al op haar ei zit. Later op de dag worden ook de camera’s bij de steenuil, kerkuil, ooievaar, slechtvalk en zeearend ingeschakeld. Bij het project zijn tientallen vrijwilligers betrokken. Zij hebben onderzoek gedaan waar de vogels naar alle waarschijnlijkheid gaan broeden zodat maanden geleden de camera’s al zijn geplaatst. Gedurende het hele broedseizoen kunnen de vogels live gevolgd worden. Daarnaast worden er op de website van de Vogelbescherming blogs bijgehouden en kunnen er vragen worden gesteld.

Waar de broedende vogels zich precies bevinden wordt niet gemeld. Wel gaat het om webcams die verspreid door het hele land staan. Vorig jaar keken ruim 1,2 miljoen mensen naar de livestreams. Speciale aandacht dit jaar is er voor de scholekster. In alle leefgebieden, in de weilanden, op het Wad en in de stad, gaat het niet goed met het dier.

De website met de webcams vind je hier.