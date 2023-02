Blaauw Sterrenwacht opent zaterdag de deuren tijdens Landelijke Sterrenkijkdagen

nieuws

Liefhebbers en geïnteresseerden in de sterrenhemel kunnen dit weekend te kust en te keur op de 47ste editie van de Landelijke Sterrenkijkdagen. In Groningen opent Blaauw Sterrenwacht de deuren.

Alleen op zaterdag wordt er een programma aangeboden. Dit begint om 19.00 uur met de kinderlezing ‘Op reis door het heelal’, verzorgt door sterrenkundige Jeffrey Bout. Deze lezing wordt om 19.45 uur nog een keer herhaald. Vanaf 20.30 uur wordt er een lezing verzorgt door Maria Angela Raj van de Rijksuniversiteit. Zij gaat vertellen over het kosmische web. Deze lezing, in de Engelse taal, wordt om 21.30 uur nog een keer herhaald.

Telescoop

Daarnaast worden er rondleidingen gegeven in de sterrenwacht en kan er door een grote telescoop gekeken worden. Ook het mobiele planetarium zal aanwezig zijn. Het evenement is gratis te bezoeken maar mensen moeten zich van tevoren wel aanmelden via deze website.

Lauwersoog

Ook elders in het land vinden tal van evenementen plaats. Zo organiseerden de Rijksuniversiteit Groningen en Staatsbosbeheer vrijdagavond een vol programma dat plaatsvond in het Lauwersnest in Lauwersoog. Roelof Hut van de universiteit vertelde van alles over lichtvervuiling en astronomen van het Kapteyn Instituut en AstoFriesland waren aanwezig om met bezoekers door telescopen te kijken. Lauwersoog is één van de donkerste plekken in Nederland.