Bewonersorganisatie hekelt inspraakproces rond buitenbios in Stadspark: ‘Burgerparticipatie ver te zoeken’

Foto: Stadspark Cinema

Waar het bestuur van de gemeente Groningen een week geleden nog liet weten geen onoplosbare belemmeringen te zien bij de bouw van een openluchtbioscoop in het Stadspark, twijfelt Stadspark Natuurlijk! ernstig aan deze conclusie.

Het gemeentebestuur deelde vorige week de resultaten van een onderzoek, waaruit het college concludeert ‘geen onoverkomelijke belemmeringen’ te zien voor de aanleg van ‘Stadspark Cinema’. Deze openluchtbioscoop moet komen op de plek waar ooit een rolschaatsbaan en een basketbalveld lag, naast de kinderboerderij. Volgens het gemeentebestuur leverden ook de aanbevelingen van het Adviesgroep Stadspark geen barrières op die voor onoverkomelijke problemen gaan zorgen.

In deze adviesgroep zit echter ook een lid van Stadspark Natuurlijk!, de actiegroep die zich twee jaar geleden omvormde tot de officiële bewonersorganisatie voor omwonenden. Waar het gemeentebestuur denkt dat de aanbevelingen van de adviesgroep niet voor onoverkomelijke problemen gaan zorgen, ziet Stadspark Natuurlijk! deze wel.

‘Burgerparticipatie ver te zoeken’

Volgens de bewonersorganisatie gaat de gemeente in haar conclusie voorbij aan de overlast die bewoners van Laanhuizen en de Zeeheldenbuurt gaan hebben van de bioscoop in de zomermaanden. “Daarin wordt opnieuw met geen woord vermeld dat er onder de Stadjers weerstand bestaat tegen de plannen”, schrijft Stadspark Natuurlijk! in haar eerste nieuwsbrief van dit evenementenseizoen. “Erger nog: bewoners van Laanhuizen en de Zeeheldenbuurt die in de zomer mogelijk veertig dagen lang ’s avonds van 23.00 tot 01.00 uur overlast van deze bioscoop kunnen ondervinden, zijn op geen enkele manier bij deze plannen betrokken.”

Het gemeentebestuur wil pas verder beslissen over de invulling van de openluchtbioscoop, nadat de initiatiefnemer zijn vergunning officieel aanvraagt. Pas dan wordt ook omgeving sterker betrokken bij het al dan niet aanleggen van de bioscoop. Dat geeft geen pas, stelt Stadspark Natuurlijk!: “De bewoners kunnen pas hun visie geven als de ondernemer een vergunning gaat aanvragen. Dat is dus helemaal aan het einde van het besluitvormingsproces. Serieuze burgerparticipatie is bij dit project ver te

zoeken!”

Geluid, loos terrein en parkeeroverlast

Het geluid is volgens de organisatie het grootste punt van weerstand. Daarnaast ziet Stadspark Natuurlijk het voormalige basketbalveld als een plek waar kinderen natuuronderwijs krijgen, omdat het terrein naast de kinderboerderij en Natuurpaviljoen ’t Groene Hart ligt. “Deze plannen van de ondernemer het onmogelijk om de buitenbioscoop te combineren met andere culturele initiatieven, zodat deze plek er acht maanden per jaar nutteloos bij zal liggen.”

Bovendien zijn er zorgen over de parkeermogelijkheden voor bezoekers. Auto’s kunnen ’s avonds niet meer terecht op de parkeerplaats bij het meubelplein, dus vreest Stadspark Natuurlijk! wildparkeerders in de omgeving. “En als de geschatte achthonderd bezoekers per avond allemaal op de fiets of deelscooter komen, zal het terrein van de bioscoop en naaste

omgeving veranderen in een enorme fietsenstalling.”