Bewoners ruiken gaslucht in woning aan Snelliusstraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De brandweer moest zaterdagmiddag in actie komen voor een gaslucht die geroken werd in een portiekwoning aan de Snelliusstraat. Niemand raakte gewond.

De melding kwam rond 14.40 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “De bewoners van de woning roken een gaslucht en hebben daarop alarm geslagen”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Zij kregen het advies om de hoofdkraan dicht te draaien. Maar de bewoners, het ging om mensen die op leeftijd zijn, wisten niet waar ze deze kraan konden vinden. Omdat het even duurde voordat het energiebedrijf aanwezig kon zijn, en er gemeld werd dat het ventileren niet leidde tot een afname van de gaslucht, werden wij ook naar de woning gestuurd.”

Walburg: “In de woning hebben wij direct de hoofdkraan dichtgedraaid. Daarna zijn we met onze viergasmeter op onderzoek uitgegaan. Daarbij kwamen we al snel een kraantje tegen waar een gastoestel op was aangesloten. Dit kraantje lekte. Wij hebben aangegeven dat hier een oplossing voor gevonden moet worden. Behalve het energiebedrijf is ook de eigenaar van de woning ingeschakeld om de bewoners te assisteren.” Volgens de woordvoerder hoefde de portiekflat niet geëvacueerd te worden. “Wel is er vanuit de meldkamer opdracht gegeven aan de bewoners om naar buiten te gaan. Toen wij arriveerden stonden ze ons keurig buiten op te wachten.”