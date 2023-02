Be Quick 1887 weet niet te winnen van Alphense Boys

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887

Het is Be Quick 1887 zaterdagavond niet gelukt om drie punten mee te nemen uit Alphen aan de Rijn. Tegen het lager geklasseerde Alphense Boys werd met 0-0 gelijkgespeeld.

Voor de pauze had Be Quick veel de bal en won de meeste duels, maar tot echte kansen kwamen de Groningers niet. Alphense Boys kreeg één mogelijkheid die door doelman Robert Smit onschadelijk gemaakt werd. Na de rust was het spelbeeld lang hetzelfde. Maar in het laatste kwartier kregen de Groningers wel de kansen om de wedstrijd te beslissen. De bal wilde er echter niet in.

Be Quick blijft achtste in de vierde divisie A zondag met 32 punten uit 20 wedstrijden.