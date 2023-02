Arts uit Stad moet direct stoppen met werk na meldingen over ‘risicovol’ wangedrag

nieuws

Een arts uit Groningen moet per direct stoppen met haar werk, omdat ze volgens de voorwaarden van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) niet aan de voorwaarden voldoet om goede en veilige zorg te verlenen.

Dat maakte de IGJ dinsdagmiddag bekend.

De inspectie verplicht de arts (mevrouw M.R.S. Drenth) te stoppen met haar beroep totdat er een oordeel is van een tuchtrechter.

Volgens de IGJ zijn er meerdere meldingen binnengekomen over het gedrag van de arts. Daarop startte de inspectie een onderzoek, waaruit bleek dat er sprake is van een risicovolle situatie.

Risico voor volksgezondheid

“Door haar gedragingen geeft zij blijk van een persoonlijkheid die zich niet verdraagt met het door haar uitgeoefende beroep”, schrijft de inspectie over de Groningse arts. “De inspectie concludeert dat ze daarom, in het belang van de volksgezondheid, moet stoppen met haar beroepsactiviteiten totdat het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg zich over deze zaak heeft uitgesproken.”

Tuchtrechter

Over acht weken wordt de zaak tegen de arts voorgelegd aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De tuchtrechter gaat vervolgens bepalen of en wanneer de arts weer mag beginnen met haar werk.