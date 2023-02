Aris Leeuwarden versterkt zich met ‘mister Donar’ Jason Dourisseau

nieuws

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Jason Dourisseau gaat de komende periode bij Aris Leeuwarden spelen. Dourisseau vervangt in Friesland Bob Berghuis. Dat heeft Aris dinsdagavond bekendgemaakt.

“Voor de resterende wedstrijden in de BNXT Gold League zijn we erin geslaagd om de ervaren speler Jason Dourisseau aan ons te binden”, schrijft Aris Leeuwarden in een verklaring op haar sociale media-kanalen. “Met het tijdelijk uitvallen van Bob Berghuis hebben we een goede vervanger in de persoon van Jason Dourisseau weten te vinden. Gezien zijn indrukwekkende carrière en ervaring als topsporter, zal de inzet van Jason Dourisseau hopelijk gaan bijdragen aan het verstevigen van het huidige team van Aris Leeuwarden, met als doel een goede klassering in de BNXT Gold League.” In de BNXT Gold League strijden de sterkste ploegen van Nederland en België om het kampioenschap.

Dourisseau heeft veertien seizoenen in Europa gespeeld, waarvan tien seizoenen bij Donar. In Groningen staat hij bekend als ‘mister Donar’, vanwege zijn belangrijke rol die hij voor de Groningse basketbalclub speelde. Bij zijn afscheid, in oktober 2021, werd er een tribune in Martiniplaza naar hem vernoemd. Als eerbetoon werd zijn shirt retired. Dit betekent dat er bij Donar niemand meer met dat nummer zal spelen in de toekomst. Ook kreeg hij uit handen van burgemeester Koen Schuiling (VVD) de Erepenning van de gemeente Groningen.