Ambulances op Grote Markt als statement na misstanden bij Ambulancezorg Groningen: ‘Iedereen kan altijd op ons rekenen’

Foto: Joris van Tweel

Op de Grote Markt verzamelde zich maandagmiddag een vijftigtal ambulancemedewerkers met hun werkvoertuigen. De groepsfoto die de medewerkers van Ambulancezorg Groningen maakten, moet uitdragen dat de interne problemen bij het bedrijf niet zorgen voor een gebrek aan dienstverlening richting de inwoners.

Een twintigtal ambulances toog naar de Grote Markt voor een grote groepsfoto. Daarnaast werd het fotomoment gebruikt voor gesprekken met elkaar en met voorbijgangers over de ambulancezorg in het algemeen en de situatie bij Ambulancezorg Groningen.

Vorige week bevestigde een onderzoek van managementbureau Zuiderlicht het structurele grensoverschrijdend gedrag, de angstcultuur en een volledige scheefgroei tussen de managers en medewerkers bij Ambulancezorg Groningen, na publicaties over de misstanden in het Dagblad van het Noorden. Daarnaast stellen de onderzoekers dat het management van Ambulancezorg Groningen deze ‘rake, confronterende boodschappen’ stelselmatig heeft toegedekt en gebagatelliseerd.

Het bedrijf liet in een eerdere reactie al weten dat Groningers zich geen zorgen hoeven te maken over de zorg aan patiënten. Dat moest het moment van maandagmiddag op de Grote Markt uitdragen aan het publiek, zo stelt woordvoerder Brenda Beekhuizen: “We willen graag laten zien dat iedereen in de provincie Groningen op ons en onze kundige zorg kan rekenen. En dat we ondanks interne problemen altijd paraat staan.”