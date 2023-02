Amaliatunnel vanaf volgende week definitief dicht: “Fietsers krijgen te maken met flinke omleidingen”

nieuws

Foto: Google Maps

Aanpak Ring Zuid begint volgende week met de sloop van de Amaliatunnel, de fietstunnel tussen de Brailleweg en het Hoornsediep OZ. De tunnel is vanaf maandag niet meer in gebruik.

“De tunnel wordt afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe inrichting van de kruising Hoornsediep, Brailleweg en Maaslaan”, laat Aanpak Ring Zuid weten. “Op deze plek komt in de toekomst een gelijkvloerse oversteekplek voor fietsers en voetgangers. Deze wordt uitgerust met verkeerslichten. Fietsers moeten vanwege de sloop de komende tijd omrijden via de Parkweg of de Van Iddekingeweg. We realiseren ons dat dit voor sommige mensen een flinke omleiding is. We zijn op zoek naar een betere oplossing hiervoor.”

Sloop

Voor de tunnel afgebroken kan worden, wordt eerst de grond rondom de tunnel afgegraven. Ook worden proefsleuven gegraven om te kijken welke kabels en leidingen er liggen. Op 20 maart begint de daadwerkelijke sloop van de tunnel. De verwachting is dat de tunnel op 3 april volledig is verdwenen. Omwonenden worden via een brief ingelicht over de overlast die zij kunnen ervaren.

Autoverkeer

Naast fietsers, die soms een flink stuk om moeten rijden, krijgt ook het autoverkeer te maken met overlast. Zo zijn de Brailleweg en het Emmaviaduct tussen 2 en 6 maart afgesloten voor weggebruikers. Ook de toerit naar, en de afrit van Groningen-Centrum zijn dan afgesloten.