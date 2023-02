Afscheid juf Ellen van De Fontein uitgebreid gevierd

nieuws

Foto: afscheid juf Ellen van De Fontein

Na tien jaar als directeur van De Fontein nam Juf Ellen Meijer deze vrijdag afscheid van haar basisschool. En het was zeker geen afscheid in stilte.

Vanaf 2012 was Ellen Meijer als directeur verbonden aan de school in Ten Boer. Hiervoor was ze werkzaam op de Hoeksteen in Groningen. Juf Ellen was een enthousiaste directeur met oog voor ‘haar’ kinderen. Elke ochtend stond ze buiten op het plein, met een kop thee in de handen, de kinderen welkom te heten. Haar afscheidscadeau van de kinderen was daar op uitgezocht. Ze kreeg een enorme theedoos gevuld met versierde theezakjes.

Daarnaast kreeg ze een boekwerk aangeboden met kunst en poëzie, gemaakt door alle kinderen van de school, met als hoofdthema ‘afscheid’. Deze kunstwerken zijn t/m 15 maart tevens te bewonderen in de bibliotheek van Ten Boer.

Op deze laatste werkdag werd juf Ellen vroeg in de ochtend opgehaald met een prachtige oude Fiat 1100 uit 1950. Op school werd ze toegezongen door de leerlingen. Die studeerden de hele dag circusacts in . De dag werd feestelijk afgesloten met een circusvoorstelling voor de ouders en belangstellenden.