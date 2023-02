Zeshonderd nieuwe woningen in Helpman-Noord

De komende jaren worden 600 nieuwe woningen gebouwd door verschillende particuliere bouwbedrijven in Helpman-Noord. De gemeente wil ervoor zorgen dat er een prettige leefomgeving komt die past in de bestaande omgeving. Naast het feit dat er woningen konen, gaan ook andere veranderingen plaatsvinden in en rond de wijk Helpman.

Er wordt onder andere gezorgd voor goede verbindingen vanuit de wijk naar het hoofdstation en centrum,; daarnaast zal er ook aandacht komen voor groen, parkeerplekken, sportvoorzieningen en verkeer. ”Voor ons als gemeente is dit plan aanleiding om er voor te zorgen dat een aantal dingen goed geregeld wordt,” vertelt wethouder Rik van Niejenhuis.

”De woningen liggen heel mooi ten opzichte van de rest van de stad en gaan dit gebied door de nieuwe woningen echt een impuls geven’,’ vertelt Niejenhuis. ”We zullen aan de raad krediet vragen om die plannen de komende jaren ook daadwerkelijk uit te voeren.” Wanneer de woningen er precies komen is nog niet bekend.