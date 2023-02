3C: Nederlaag Omlandia, nieuwe trainer The Knickerbockers

sport

Foto Andor Heij. Voetbal.

Omlandia verloor zaterdag in de derde klasse C in en van Noordwolde. The Knickerbockers dat ook in 3C speelt heeft voor volgend seizoen in Freddy Strating een nieuwe trainer gevonden.

Omlandia verloor onderin 3C de inhaalwedstrijd met 3-1 van Noordwolde. Jurriaan Kampen en Dannick Meima zorgden voor een 2-0 voorsprong voor de thuisploeg. Robbert Veldman tekende de 2-1 aan namens de ploeg uit Ten Boer. Meima besliste de wedstrijd voor Noordwolde: 3-1.

Omlandia blijft tiende met 16 punten uit 15 wedstrijden. Noordwolde staat een plek lager met 15 uit 15. Beide clubs staan in de degradatiezone, want de onderste drie degraderen rechtstreeks en de nummers negen, tien en elf spelen nacompetitie tegen degradatie. Omdat vanwege een nieuwe competitiestructuur volgend seizoen het aantal klassen naar beneden gaat is er een versterkte degradatie vanaf de eerste klasse.

The Knickerbockers maakte zaterdag bekend dat de studentenploeg volgend seizoen een nieuwe trainer heeft. Dat wordt Freddy Strating die de afgelopen tijd bij eersteklasser Roden aan het roer stond. Ook was hij onder meer trainer bij GAVC, Pelikaan S en Omlandia. Strating volgt Lesmond Prinsen op die na zes jaar TKB naar FC Zuidlaren gaat.